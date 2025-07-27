تدابير سير على خطّ شارع غورو بسبب أعمال صيانة

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بتاريخ 28- 7-2025 سيتمّ المباشرة بأعمال إصلاح بلاط البازالت المتضرّر في الممتدّ من حدّاد لغاية طلعة العكاوي، على عدّة مراحل، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال لمدّة أسبوع واحد لكلّ مرحلة.ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع الطريق بشكل كلّي في خلال مراحل العمل.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.