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لبنان

بشأن "الكهرباء".. بيان من مصلحة الليطاني

Lebanon 24
27-07-2025 | 04:55
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي بشكل كامل يوم غد الاثنين، من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية الضرورية.
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وتُفيد المصلحة أن الخطوط المغذّاة من محطة الأولي، وهي جزين 1، جزين 2، وجزين 3، ستتعرّض إلى حالة من عدم الاستقرار في التغذية الكهربائية خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.

وتعتذر المصلحة عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك، وتؤكد حرصها على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها.
 
 
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