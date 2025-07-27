بين 25 و 26 الجاري، كان أمام محطتين في 24 ساعة، الأولى تمثلت بعودة عبدالله من السجون الفرنسيّة بعد 41 عاماً قضاها هناك على خلفية قضية اغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأميركيّ وتهم حيازة سلاح. أما المحطة الثانية فتمثلت برحيل الفنان عن عمرٍ ناهز 69 عاماً، وذلك بعد صراعٍ مع المرض.

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صحيحٌ أن كانت مُفرحة للكثيرين، خصوصاً للذين آمنوا بقضية عبدالله منذ سنوات طويلة وناضلوا من أجلها، لكن الثانية غمرت قلوب هؤلاء أنفسهم حُزناً على زياد الذي حمل قضاياهم في الفن والموسيقى والمسرح، تاركاً وراءه إرثاً فكرياً قل نظيره في لبنان.

هو الجمهور نفسه الذي فرِح برجوع جورج، وقف باكياً لرحيل زياد.. الفرحة ما اكتملت، ذاك أن الرحباني كان من الشيوعيين الأصيلين، وكذلك عبدالله الذي ما ترك "راية غيفارا" يوماً داخل سجنه الفرنسي.

حينما أردتُ كتابة هذه السطور، طرأ سؤالٌ في يقول: ماذا بين جورج عبدالله وزياد الرحباني؟ الإجابة حضرت تلقائياً بثقلها.. بين جورج وزياد جمهور واحد وجد نفسه أمام شتاء وصيفٍ في غضون ساعات قليلة.. بين جورج وزياد تاريخٌ عميق اسمه القضية.. بين جورج وزياد وطنٌ ورسالة نضال فكري.. بين جورج وزياد حكاية اسمها لبنان وفلسطين.. بين جورج وزياد تاريخٌ تجذّر مع سنواتٍ وسنوات، وبات الجمهور يتنفسُ أمجادهُ من شخص آمن بقضية وما تنازل عنها، ومن أيقونةٍ فنية حملت فلسطين في قلبها وراحت تجودُ بموسيقى استثنائية ومسرحيات ناقدة تُحاكي الوطن، الفكر، التاريخ، الواقع التعيس، بسخرية موجعة..

قد يكونُ من الصعب تخيّل الموقف.. لكنه حصل حقاً.. جورج وزياد أعادا إلى الذاكرة إنتعاشها بعد سنواتٍ من القحط.. من خلالهما، ارتوت عقول اللبنانيين أفكاراً ما انكسرت يوماً..

أبسط كلمةٍ قيلَت عن زياد أنه رحلَ ولم يُلقِ نظرة الوداع على جورج.. رحلَ بسلامٍ بارد قبل أن يلتقي من لقاهُ في الفكر والنضال الشيوعيّ في لبنان.. رحلَ زياد في قلبهِ غصّة اسمها لبنان..

حتماً، كانت الـ24 ساعة غير عادية على لبنان.. من الفرح إلى الترَح، هكذا انتقل الجمهور من حالة إلى حالة.. لكن الحقيقة تقولُ إن هذا الجمهور وحده سيبقى متمسكاً بقضية فلسطين التي حملها جورج، وبموسيقى زياد ومسرحياته التاريخية المتجذرة في وطنٍ الإبداع والنضال.. ما يبدو حقاً هو أنَّ زياد الرحباني أراد الإطمئنان على جورج عبدالله قبل أن يرحل، وفعلاً هذا ما كان!