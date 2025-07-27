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لبنان

في بعلبك.. من أوقفت "أمن الدولة"؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:03
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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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"تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة.

وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي، وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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