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لبنان

تمثال للسيدة العذراء في بيت بلعيس - زغرتا

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:04
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بارك راعي أبرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف تمثال السيدة العذراء في احتفال دعت إليه رعية بيت بلعيس – قضاء زغرتا، بمشاركة الأهالي من المقيمين والمغتربين، إلى جانب كاهن الرعية.
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التمثال من تصميم الفنان أنطونيو عبود، الذي سبق له أن صمم تمثال يوسف بك كرم وعدداً من تماثيل القديسين، وقد أُنجز في محترفه في بلدة مجدليا – زغرتا، بطلب من برنارد جبرايل.

ويحمل التمثال، الذي يجسد السيدة العذراء (الحبل بلا دنس)، تاجاً ملكياً مذهباً، وبلغ ارتفاعه 230 سم، وهو مصنوع من مادة "الرزين" المسلح بالحديد، بما يتلاءم مع ظروف التثبيت في الهواء الطلق.
 
 
ووضع التمثال على مجرى حديدي فوق الوادي في منطقة بيت بلعيس، ليقاوم العوامل الطبيعية القاسية من رياح وعواصف وثلوج.
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