تمثال للسيدة العذراء في بيت بلعيس - زغرتا

بارك راعي أبرشية ، المطران تمثال السيدة في احتفال دعت إليه رعية بيت بلعيس – قضاء ، بمشاركة الأهالي من المقيمين والمغتربين، إلى جانب كاهن الرعية.

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التمثال من تصميم الفنان ، الذي سبق له أن صمم تمثال وعدداً من تماثيل القديسين، وقد أُنجز في محترفه في بلدة – زغرتا، بطلب من برنارد جبرايل.



ويحمل التمثال، الذي يجسد السيدة العذراء (الحبل بلا دنس)، تاجاً ملكياً مذهباً، وبلغ ارتفاعه 230 سم، وهو مصنوع من مادة "الرزين" المسلح بالحديد، بما يتلاءم مع ظروف التثبيت .

ووضع التمثال على مجرى حديدي فوق الوادي في منطقة بيت بلعيس، ليقاوم العوامل الطبيعية القاسية من رياح وعواصف وثلوج.