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لبنان

شاهد على حروب جنوب لبنان.. هذه قصة "دير القديسة حنة"

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:30
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صورٌ جديد نشرها المصور الصحفي اللبناني الزميل لطف الله ضاهر عبر حسابه على "فيسبوك"، وأظهرت مشاهد لدير القديسة حنة في بلدة القليعة - جنوب لبنان.
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كثيرون في لبنان لا يعرفون هذا الدير الأثري المنحوت بالصخور والذي يتخطى عمره الـ100 عام. جدارن ذاك المعبد التاريخي تشهدُ على حقبات مرّت على جنوب لبنان باعتبار أنه يقع في منطقةٍ ليست بعيدة عن الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
 
ماذا نعرف عن دير القديسة حنة؟
 
- يُشرف دير القديسة حنا على سهل مرجعيون وهو كائن ضمن ساحة تقع على المسلك الغربي لبلدة القليعة
 
- تعود ملكية الدير إلى وقف كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك التابع لأبرشية "قيصرية فيليس"
 
- تم إنشاء هذا الدير عام 1886 والهدف من تأسيسه كان احتضان الأيتام وتعليمهم الزراعة وتربية النحل
 
- عام 1892، جرى تدشين الدير الذي ضم مجموعة من الطلاب بلغ عددهم 45 طالباً تعلموا العربية والفرنسية والحساب حتى الشهادة الإبتدائية
 
- الطلاب المتفوقون من هؤلاء تم إرسالهم إلى دير الصلاحية في القدس
 
- الحكومة الفرنسية أمّنت نفقات كهنة فرنسيين يعملون في الدير وساعدوا على تربية الأولاد
 
- بين عامي 1925 و 1926، جرى إحراق الدير ونهبه، وغادر الأولاد مع الكهنة وتوقف العمل به
 
- خلال زلزال عام 1956 الذي ضرب لبنان، انهار قسمٌ من الطابق العلوي في الدير
 
- يعدّ الدير واحداً من الأماكن الدينية التي تعتبر مقصداً أساسياً لأهالي منطقة القليعة والزائرين إليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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