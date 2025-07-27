بالفيديو.. هكذا حيّا جورج خباز الراحل زياد الرحباني

نشرت قناة "One TV" مقطع فيديو يُظهر تقديم الفنان المسرحي تحية إلى روح الفنان الراحل ، وذلك في ختام عرض مسرحية " " التي يشترك فيها مع الممثل .

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ووصف خباز بـ"العبقري"، موجهاً تحية كبيرة له وسط تصفيق حارٍ من الجمهور.

إلى ذلك، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للرحباني على بطاقة تعريفية كُتب عليها باللغة ، وفيها وُصف الأخير بـ"المُلحن الناجح".