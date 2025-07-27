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لبنان

بالفيديو.. هكذا حيّا جورج خباز الراحل زياد الرحباني

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:18
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نشرت قناة "One TV" مقطع فيديو يُظهر تقديم الفنان المسرحي جورج خباز تحية إلى روح الفنان الراحل زياد الرحباني، وذلك في ختام عرض مسرحية "خيال صحرا" التي يشترك فيها مع الممثل عادل كرم.
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ووصف خباز الرحباني بـ"العبقري"، موجهاً تحية كبيرة له وسط تصفيق حارٍ من الجمهور.
 
 
إلى ذلك، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للرحباني على بطاقة تعريفية كُتب عليها باللغة الفرنسية، وفيها وُصف الأخير بـ"المُلحن الناجح".
 
 
 
 
 
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لبنان

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