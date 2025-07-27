Advertisement

لبنان

عن الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت... ماذا قال المطران عودة؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1397137-638892169660152191.png
Doc-P-1397137-638892169660152191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

Advertisement

وبعد تلاوة الإنجيل، ألقى عظة قال فيها: "بعد أيام تطل علينا الذكرى الخامسة للتفجير الآثم الذي طال مدينتنا الحبيبة بيروت، عاصمة بلد مدعو للحياة، إلا أن كثيرين فيه يتعامون عن الحق والحقيقة ويصمتون خوفا أو جبنا أو تواطؤا أو بسبب المصلحة. كذلك منطقتنا غارقة في الدماء والدموع والعالم أعمى، لا يرى موت الأطفال ولا يبصر عذاب الأبرياء لأنه مغموس بالشر والخطيئة وبعيد عن الله".


وتسأل عودة: "هل مسموح تجويع البشر أو تهجيرهم من أرضهم أو قتلهم؟ ما الذي أعمى بصائر حكام العالم وأخرس ضمائرهم ليسكتوا عما يجري في أرض المسيح؟ وفي كل هذه المنطقة؟ أليس بعدهم عن الله وانغماسهم في مصالحهم؟ قال لنا الرب يسوع: «أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة» (يو 8: 12). فهل يتخلى عاقل عن هذا النور الذي لا يعروه مساء من أجل مصلحة آنية؟ وبم سيجيب الله، الديان العادل، في يوم الدينونة الرهيب؟ عندما شفي الأعميان وأبصرا النور راحا يحدثان الجميع بمجد الله رغم تحذيره ألا يعلما أحدا. من عاين النور لا يخبئه ومن احتوى يسوع في قلبه لا يصمت عن الحق، بل ينبذ الشر ويحاربه ويحاذر الوقوع في فخاخ الشرير".

مواضيع ذات صلة
دعوة من المطران عودة... ماذا قال؟
lebanon 24
27/07/2025 20:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إعادة فتح مرفأ جونية... ماذا قال أفرام؟
lebanon 24
27/07/2025 20:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من إدارة مرفأ بيروت.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
27/07/2025 20:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي عويدات يتغيب عن جلسة استجوابه في قضية مرفأ بيروت
lebanon 24
27/07/2025 20:23:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2025-07-27
12:56 | 2025-07-27
12:41 | 2025-07-27
12:35 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-27
12:15 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24