نازك الحريري معزية السيّدة فيروز: إرث العملاق زياد الرحباني سيبقى خالداً

توجهت السيدة نازك رفيق الحريري
، في بيان، بالعزاء والمؤاساة إلى السيدة فيروز
والى أسرة الفنان الكبير زياد الرحباني
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ونقلت الحريري
"صادق المشاعر من عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري
إلى الشعب اللبناني والوطن العربي والعالم أجمع، برحيل مبدع متميز، حمل رسالة وطنه إلى كل أرض بأجنحة الألحان فكتبه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية".
وقالت: "لقد خسر لبنان
والعالم برحيل الفنان زياد الرحباني
مناضلاً بالكلمة وعملاقاً من عمالقة الموسيقى والتأليف والمسرح اللبناني الأصيل، لم يكن زياد بعبقريته الفنية ونقده السياسي والاجتماعي مجرد فنان بل حالة فكرية وثقافية جامعة ترك إرثاً فنياً وثقافياً عميقاً رفع صوت بلده عالياً بين الأمم والشعوب، وكتب بألحانه التي غنتها الكثير من الفنانات والفنانين نهضة فنية وأمثولة نجاح وتألق" .
واضافت السيدة نازك رفيق الحريري: "آلمنا كثيراً رحيل زياد أحد كبار الفنانين الذي بنى ثقافة في قلب الحضارة اللبنانية
والعالمية ، وروى وطننا الحبيب بنتاجه المبدع".
وتابعت: "إنّ لبنان و العالم أجمع مفجوعون بغياب هذا العملاق الذي أحبَّ بلاده وكتب للأرض وللحرية وللقضايا العربية الكبرى . لقد انطفأت حياةُ زياد الرحباني ، ولكن أعماله ستبقى حية في ذاكرة كل اللبنانين والوطن العربي أجمع وإرثه سيبقى خالداً في وجدان الوطن اللبناني".
وقالت: "إنني في هذه المناسبة الأليمة ، أتقدم من السيدة الكبيرة فيروز
والآنسة ريمة الرحباني وآل الرحباني الكرام بأحر التعازي بإسمي وبإسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري . فإلى السيدة فيروز ، الأم الحزينة ، والأيقونة الخالدة ، ليس هناك كلمات تعزي بغياب الإبن ، والرفيق ، والظل. ولكنني وجميع اللبنانيين والعرب والعالم أجمع نحيطك بكل محبة لأننا نعرف تماماً كم كان زياد جزءاً استثنائياً وكبيراً بالنسبة لك".
وأشارت إلى أن "لا يسعني في هذه المناسبة الأليمة الا أن استذكر الحدث الثقافي الكبير الذي جمعنا بالعائلة الرحبانية في أول مهرجان ضمن مهرجانات بيروت
التي أترأسها والتي كان رغبة شهيدنا الكبير الغالي الرئيس رفيق الحريري
بأن تعتلي السيدة فيروز المسرح وتغني لبيروت القائمة من تحت الرماد وذلك لإعادة إحياء دور بيروت الثقافي والفني بيروت لؤلؤة الشرق".
وختمت: "برحيل زياد الرحباني أدعو الله عز وجل
أن يلهم والدته السيدة فيروز وشقيقته الآنسة ريمة الصبر والسلوان ، وأن يحفظ فيروز الوطن نوراً لا ينطفىء وصوتاً لا يصمت".