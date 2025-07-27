نازك الحريري معزية السيّدة فيروز: إرث العملاق زياد الرحباني سيبقى خالداً

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توجهت السيدة نازك ، في بيان، بالعزاء والمؤاساة إلى والى أسرة الفنان الكبير .ونقلت "صادق المشاعر من عائلة الرئيس إلى الشعب اللبناني والوطن العربي والعالم أجمع، برحيل مبدع متميز، حمل رسالة وطنه إلى كل أرض بأجنحة الألحان فكتبه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية".وقالت: "لقد خسر والعالم برحيل الفنان زياد مناضلاً بالكلمة وعملاقاً من عمالقة الموسيقى والتأليف والمسرح اللبناني الأصيل، لم يكن زياد بعبقريته الفنية ونقده السياسي والاجتماعي مجرد فنان بل حالة فكرية وثقافية جامعة ترك إرثاً فنياً وثقافياً عميقاً رفع صوت بلده عالياً بين الأمم والشعوب، وكتب بألحانه التي غنتها الكثير من الفنانات والفنانين نهضة فنية وأمثولة نجاح وتألق" .واضافت السيدة نازك رفيق الحريري: "آلمنا كثيراً رحيل زياد أحد كبار الفنانين الذي بنى ثقافة في قلب الحضارة والعالمية ، وروى وطننا الحبيب بنتاجه المبدع".وتابعت: "إنّ لبنان و العالم أجمع مفجوعون بغياب هذا العملاق الذي أحبَّ بلاده وكتب للأرض وللحرية وللقضايا العربية الكبرى . لقد انطفأت حياةُ زياد الرحباني ، ولكن أعماله ستبقى حية في ذاكرة كل اللبنانين والوطن العربي أجمع وإرثه سيبقى خالداً في وجدان الوطن اللبناني".وقالت: "إنني في هذه المناسبة الأليمة ، أتقدم من السيدة الكبيرة والآنسة ريمة الرحباني وآل الرحباني الكرام بأحر التعازي بإسمي وبإسم عائلة الرئيس الحريري . فإلى السيدة فيروز ، الأم الحزينة ، والأيقونة الخالدة ، ليس هناك كلمات تعزي بغياب الإبن ، والرفيق ، والظل. ولكنني وجميع اللبنانيين والعرب والعالم أجمع نحيطك بكل محبة لأننا نعرف تماماً كم كان زياد جزءاً استثنائياً وكبيراً بالنسبة لك".وأشارت إلى أن "لا يسعني في هذه المناسبة الأليمة الا أن استذكر الحدث الثقافي الكبير الذي جمعنا بالعائلة الرحبانية في أول مهرجان ضمن مهرجانات التي أترأسها والتي كان رغبة شهيدنا الكبير بأن تعتلي السيدة فيروز المسرح وتغني لبيروت القائمة من تحت الرماد وذلك لإعادة إحياء دور بيروت الثقافي والفني بيروت لؤلؤة الشرق".وختمت: "برحيل زياد الرحباني أدعو الله أن يلهم والدته السيدة فيروز وشقيقته الآنسة ريمة الصبر والسلوان ، وأن يحفظ فيروز الوطن نوراً لا ينطفىء وصوتاً لا يصمت".