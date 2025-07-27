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لبنان

نداء من النادي اللبناني لليخوت إلى رئيس الجمهورية... ماذا تضمن؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:09
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نظّم أصدقاء وأعضاء النادي اللبناني لليخوت، بمشاركة عدد من الأهالي والرياضيين والناشطين، وقفة تضامنية في مقر النادي بمنطقة تحوم. وجاءت هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفوه بـ"
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نظّم أصدقاء وأعضاء النادي اللبناني لليخوت، بمشاركة عدد من الأهالي والرياضيين والناشطين، وقفة تضامنية في مقر النادي بمنطقة تحوم. وجاءت هذه الخطوة احتجاجًا على ما وصفوه بـ"المجزرة الإدارية التي تعرّضت لها منشآت النادي، نتيجة عملية الإزالة التي نُفذت بشكل مفاجئ وقاسٍ، وخارج السياق القانوني المتفق عليه مسبقًا".
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وشهدت الوقفة رفع لافتات تؤكد أن "النادي ليس مخالفًا للقانون، بل يشكّل جزءًا أساسيًا من النسيج الرياضي والبيئي والسياحي في لبنان، وقدّم على مدى أكثر من ثلاثين عامًا خدماته لشريحة واسعة من المواطنين والهواة والرياضيين".


ووجّه المجتمعون نداءً مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية، دعوه فيه إلى زيارة موقع النادي شخصيًا ومعاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت والمعدات.


وأكد المشاركون أن "عملية الإزالة لم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي والتاريخي والرياضي للنادي، بل جرت بطريقة عنيفة ومباغتة أشبه بمداهمة أمنية لمكتب مخالف، لا لمنشأة رياضية شرعية قائمة منذ عقود".


وطالب أعضاء النادي الجهات الرسمية ب"إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول ما جرى، وتحديد المسؤوليات، خصوصًا بعد فشل الجهات المعنية في إعطاء مهلة كافية لاستكمال الإزالة الطوعية التي كان النادي قد باشر بها فعلًا".
وختم المشاركون بالتشديد على أن "النادي لن يتراجع عن مسيرته، وسيتابع العمل من أجل حماية الرياضة البحرية في لبنان"، داعين رئيس الجمهورية إلى أن "يكون راعياً لهذه المؤسسة التي تمثّل نموذجًا حضاريًا وسياحيًا ورياضيًا، لا يجوز تدميره بهذا الشكل المؤسف".
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