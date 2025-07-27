نداء من النادي اللبناني لليخوت إلى رئيس الجمهورية... ماذا تضمن؟

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وشهدت الوقفة رفع لافتات تؤكد أن "النادي ليس مخالفًا للقانون، بل يشكّل جزءًا أساسيًا من النسيج الرياضي والبيئي والسياحي في ، وقدّم على مدى أكثر من ثلاثين عامًا خدماته لشريحة واسعة من المواطنين والهواة والرياضيين".ووجّه المجتمعون نداءً مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية، دعوه فيه إلى زيارة موقع النادي شخصيًا ومعاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت والمعدات.وأكد المشاركون أن "عملية الإزالة لم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي والتاريخي والرياضي للنادي، بل جرت بطريقة عنيفة ومباغتة أشبه بمداهمة أمنية لمكتب مخالف، لا لمنشأة رياضية شرعية قائمة منذ عقود".وطالب أعضاء النادي ب"إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول ما جرى، وتحديد المسؤوليات، خصوصًا بعد فشل الجهات المعنية في إعطاء مهلة كافية لاستكمال الإزالة الطوعية التي كان النادي قد باشر بها فعلًا".