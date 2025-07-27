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لبنان

الرئيس عون يُهنئ زحلة بإعلانها "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:34
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اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ من المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، انجاز للبنان وهو ثمرة جهود مشتركة من وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ في لبنان في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني على مدى السنوات الماضية.
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وقال: "مبروك لزحلة وللبنان، النبيذ اللبناني اصبح في العالمية".

 
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