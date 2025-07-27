موسى لزياد الرحباني: وداعا أيها المبدع

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"رحل الفنان تاركا إرثا فنيا كبيرا سكب فيه اجمل الكلمات والالحان، وصولا إلى موسيقى متجددة جميلة وأفكار جريئة بأسلوب سهل يدخل القلب والعقل. وداعا أيها المبدع".