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لبنان

موسى لزياد الرحباني: وداعا أيها المبدع

Lebanon 24
27-07-2025 | 06:34
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 كتب النائب ميشال موسى عبر حسابه على منصة "إكس":
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"رحل الفنان زياد الرحباني تاركا إرثا فنيا كبيرا سكب فيه اجمل الكلمات والالحان، وصولا إلى موسيقى متجددة جميلة وأفكار جريئة بأسلوب سهل يدخل القلب والعقل. وداعا أيها المبدع".
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