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لبنان

مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:44
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":

"يودّع لبنان الفنان الكبير زياد الرحباني، ظاهرة بطبعه الحرّ في بلد طالما كان أسير الكلمة والحقيقة. رحل من قال الكلمة الصادقة حين خرس الجميع، من غنّى للحب كما غنّى للوجع، من كتب الموسيقى لتصبح مرآةً لشعبٍ بأكمله. كأحد المعجبين العميقين بالثقافة اللبنانية، أرى في رحيله غياب رمزٍ قاوم القبح بالسخرية، والخوف بالشجاعة، والظلم بالكلمة".


تابع: "زياد لم يكن مجرد فنان لبناني، بل كان صوت الضمير الحرّ، نبض الشارع، وسخرية المثقّف الذي لا يخشى الحقيقة. أتمنى أن تُخلَّد روحه في أجيال تؤمن أن للفن دورًا، وللكلمة وزنًا، وللبنان وجهًا حرًا يشبهه". 


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