مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":



"يودّع الفنان الكبير ، ظاهرة بطبعه الحرّ في بلد طالما كان أسير الكلمة والحقيقة. رحل من قال الكلمة الصادقة حين خرس الجميع، من غنّى للحب كما غنّى للوجع، من كتب الموسيقى لتصبح مرآةً لشعبٍ بأكمله. كأحد المعجبين العميقين بالثقافة ، أرى في رحيله غياب رمزٍ قاوم القبح بالسخرية، والخوف بالشجاعة، والظلم بالكلمة".





تابع: "زياد لم يكن مجرد فنان لبناني، بل كان صوت الضمير الحرّ، نبض الشارع، وسخرية المثقّف الذي لا يخشى الحقيقة. أتمنى أن تُخلَّد روحه في أجيال تؤمن أن للفن دورًا، وللكلمة وزنًا، وللبنان وجهًا حرًا يشبهه".







يودّع لبنان الفنان الكبير #زياد_الرحباني، ظاهرة بطبعه الحرّ في بلد طالما كان أسير الكلمة والحقيقة.

رحل من قال الكلمة الصادقة حين خرس الجميع، من غنّى للحب كما غنّى للوجع، من كتب الموسيقى لتصبح مرآةً لشعبٍ بأكمله.



كأحد المعجبين العميقين بالثقافة اللبنانية، أرى في رحيله غياب رمزٍ… pic.twitter.com/WWC6O4yS5K — (@AvichayAdraee) July 27, 2025 Advertisement