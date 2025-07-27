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لبنان
البعريني: هناك كلمة سر واحدة لحل كل أزماتنا
Lebanon 24
27-07-2025
|
08:43
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سأل عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب
وليد البعريني
: "هل من مسؤول يستطيع أن يطلّ على اللبنانيين في هذه الأوقات المصيرية من تاريخ
لبنان
والمنطقة ويصارحهم بما وصلت اليه المفاوضات واللقاءات والمشاورات، ويجيب بالتالي عن السؤال الكبير:
إلى أين
يتجه لبنان؟".
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أضاف البعريني
خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في
المحمرة
: "كل اللبنانيين اليوم بحالٍ من القلق من الآتي، من دون أن يُصارحنا أحد بحقيقة الأمور. هناك كلمة سر واحدة لحل كل أزماتنا، وهي الدولة، التي نجدد مطالبتنا العاجلة لها ببدء خطوات بنائها على مختلف الصعد. فأولاً، بند حصرية السلاح، وثانيًا، مسؤولية حماية البلد التي تقع على عاتق
الأجهزة الأمنية
الشّرعية، وثالثًا مسؤولية رعاية الشعب، وكلها خطوات مطلوبة سريعًا. فالواقع الأمني غير مطمئن، وكذلك الوضع الاقتصادي فهو غير مقبول، حتى الشقّ المعيشي غير مريح، والمطلوب أن ينكبّ المسؤولون على معالجة قضايا الناس بدون تلكؤ".
إلى ذلك، استقبل البعريني وفدًا من أهالي ضحايا "مركب الموت" في
طرابلس
، تحدّث باسمه وليد قدور، الذي قال: "جئنا لنعرض على النائب البعريني ملفين أساسيين ونطلب منه دعم قضيتنا. الملف الأول، يتعلّق بالإسراع بالتحقيق، والثاني مساعدتنا لتحريك مشروع القانون في مجلس النواب، الذي يعتبر
شهداء
مركب الموت بمثابة شهداء للجيش من أجل التعويض عليهم".
ووعد البعريني بمتابعة الأمر.
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