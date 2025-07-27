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لبنان

عن حصول اللبنانيين على التأشيرات ومجيء المغاربة للبنان... هذا ما كشفه السفير المغربي

Lebanon 24
27-07-2025 | 08:47
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اعتبر سفير المملكة المغربية في لبنان محمد إكرين، اليوم الأحد، أن "لبنان هو حلم كل عربي يسعى لأن يعيش التعايش والحداثة، لأنه رسالة".
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وأشار السفير إكرين ضمن مقابلة عبر "اذاعة لبنان" لمناسبة "عيد العرش المغربي" الى أن "الغمامة الغامقة التي خيّمت على العلاقات بين البلدين منذ خمس سنوات، قد بدأت بالانقشاع، اذ ان هناك وضعا جديدا في لبنان نحيّيه، مع الاخذ في الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية لحماية المغرب ضمن قراراتنا السيادية".


وأوضح السفير إكرين ان "مسألة حصول اللبنانيين على التأشيرات الى المغرب، ليست مسألة سياسية، بل لوجود تخوفات. لان المغرب لديه مسطرة اعتبارات واقعية تفرض نفسها والامور واضحة للجميع. لكن في المقابل فإننا نقوم بتسهيل الامور لاكبر عدد ممكن للبنانيين عبر دراسة الملف الشخصي لكل شخص بشكل فردي وليس لمجموعات"، معلنا أنه "اصبح بإمكان اللبنانيين الحاصلين على تأشيرة لمئة وعشرين بلدا- بما فيها الشنغن- الحصول على تأشيرة  فور تقديمها اونلاين خلال مدة ٧٢ ساعة، سواء قام اللبناني بتقديمها من لبنان او خارجه".


وردا على سؤال عن مجيء المغربيين للسياحة في لبنان قال إنه "بعد التواصل مع اكثر من ٣٠ وكالة سياحية، والخطوط الجوية الملكية المغربية، وجدنا ان هناك نوعا من السياحة لا يجدها المغربي الا في لبنان، وهي سياحة الترفيه العائلية والدينية المتنوعة، مع وجود اللغة العربية".


وفي الختام، اعرب السفير اكرين عن حزنه العميق لفقدان لبنان "احد اعمدة الابداع العربي بوفاة الفنان زياد الرحباني"، موجها التعزية للشعب اللبناني ولوالدته السيدة فيروز" .
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