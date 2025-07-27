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لبنان
تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
Lebanon 24
27-07-2025
|
09:07
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التقى عضو كتلة "اللقاء
الديمقراطي
" النائب
وائل أبو فاعور
مع مشايخ قرى قضاء راشيا في منزل
عضو المجلس
المذهبي الدرزي السابق، الشيخ أبو ربيع
أسعد
سرحال، بحضور أعضاء من المجلس المذهبي الدرزي ووكيل داخلية
البقاع
الجنوبي في
الحزب التقدمي الاشتراكي
، عارف أبو منصور.
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وخلال اللقاء، تم التأكيد على رفض الفتنة والمواقف غير المسؤولة، والحفاظ على نسيج العلاقات
الطيبة
التي لطالما تميزت بها المنطقة، والتي ستظل عنوانًا لوحدة الموقف الوطني الجامع.
وإذ نوهوا بأهمية استمرار التواصل مع مكونات المنطقة كافة من خلال اللقاءات التي تعقد بشكل دائم، أثنى المجتمعون على مواقف وليد
جنبلاط
"وصوابية خياراته الوطنية الجامعة والحكيمة في هذه الظروف المصيرية الدقيقة، والتي تحتاج الى لغة العقل والحكمة والحوار البناء والصريح، خصوصا لجهة دعوته الى المصالحة في مدينة السويداء، وحماية النسيج الإجتماعي فيها".
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