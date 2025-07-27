Advertisement

لبنان

تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية

Lebanon 24
27-07-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1397175-638892293903129228.png
Doc-P-1397175-638892293903129228.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مع مشايخ قرى قضاء راشيا في منزل عضو المجلس المذهبي الدرزي السابق، الشيخ أبو ربيع أسعد سرحال، بحضور أعضاء من المجلس المذهبي الدرزي ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي، عارف أبو منصور.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم التأكيد على رفض الفتنة والمواقف غير المسؤولة، والحفاظ على نسيج العلاقات الطيبة التي لطالما تميزت بها المنطقة، والتي ستظل عنوانًا لوحدة الموقف الوطني الجامع.

وإذ نوهوا بأهمية استمرار التواصل مع مكونات المنطقة كافة من خلال اللقاءات التي تعقد بشكل دائم، أثنى المجتمعون على مواقف وليد  جنبلاط "وصوابية خياراته الوطنية الجامعة والحكيمة في هذه الظروف المصيرية الدقيقة، والتي تحتاج الى لغة العقل والحكمة والحوار البناء والصريح، خصوصا لجهة دعوته الى المصالحة في مدينة السويداء، وحماية النسيج الإجتماعي فيها".
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
27/07/2025 20:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو فاعور: وليد جنبلاط حارس الهوية والقيم
lebanon 24
27/07/2025 20:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو فاعور زار راعي ابرشية راشيا للارثوذكس: نحضر مع الكنيسة لإحياء عيد تجلي المسيح على جبل حرمون
lebanon 24
27/07/2025 20:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال إطلاق صيفيات راشيا مع "سوق الأضحى".. هذا ما قاله أبو فاعور
lebanon 24
27/07/2025 20:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-07-27
13:09 | 2025-07-27
12:56 | 2025-07-27
12:41 | 2025-07-27
12:35 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24