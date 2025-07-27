تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية

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التقى عضو كتلة "اللقاء " النائب مع مشايخ قرى قضاء راشيا في منزل المذهبي الدرزي السابق، الشيخ أبو ربيع سرحال، بحضور أعضاء من المجلس المذهبي الدرزي ووكيل داخلية الجنوبي في ، عارف أبو منصور.وخلال اللقاء، تم التأكيد على رفض الفتنة والمواقف غير المسؤولة، والحفاظ على نسيج العلاقات التي لطالما تميزت بها المنطقة، والتي ستظل عنوانًا لوحدة الموقف الوطني الجامع.وإذ نوهوا بأهمية استمرار التواصل مع مكونات المنطقة كافة من خلال اللقاءات التي تعقد بشكل دائم، أثنى المجتمعون على مواقف وليد "وصوابية خياراته الوطنية الجامعة والحكيمة في هذه الظروف المصيرية الدقيقة، والتي تحتاج الى لغة العقل والحكمة والحوار البناء والصريح، خصوصا لجهة دعوته الى المصالحة في مدينة السويداء، وحماية النسيج الإجتماعي فيها".