سليمان ينعى الفنان زياد الرحباني

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قدّم الرئيس التعازي بوفاة الفنان .وقال في بيان: "أحرّ التعازي بوفاة الفنان الكبير زياد ، إلى أيقونة الفن وعائلة الرحباني واللبنانيين، وجميع الذين تأثروا بفنه الابداعي الصادق.. ستبقى اعماله الخالدة حيّة تتناقلها الأجيال. رحم الله الفنان الاستثنائي الذي شكلت موهبته الفذة وحسه الفني العميق علامة فارقة في الذاكرة الموسيقية والثقافية".