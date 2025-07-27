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لبنان

سليمان ينعى الفنان زياد الرحباني

Lebanon 24
27-07-2025 | 09:10
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قدّم الرئيس العماد ميشال سليمان التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني.
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وقال في بيان: "أحرّ التعازي بوفاة الفنان الكبير زياد الرحباني، إلى أيقونة الفن السيدة فيروز وعائلة الرحباني واللبنانيين، وجميع الذين تأثروا بفنه الابداعي الصادق.. ستبقى اعماله الخالدة حيّة تتناقلها الأجيال. رحم الله الفنان الاستثنائي الذي شكلت موهبته الفذة وحسه الفني العميق علامة فارقة في الذاكرة الموسيقية والثقافية".
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