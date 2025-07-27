ما حقيقة توجيه انذار معادٍ لاهالي مدينة ميس الجبل؟

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أفادت مندوبة " " بأن لا صحة للاخبار المتداولة عن توجيه انذار معادي لاهالي مدينة او الابتعاد مسافة معينة.اما فيما يتعلق بخبر رمي مناشير في المدينة، فأشارت المعلومات إلى انه تزامناً مع موعد تشييع اليوم، قامت محلقة اسرائيلية معادية برمي عدة اوراق فوق ، تبيّن لاحقاً انها عبارة عن ايصالات تحويلات مالية بتواريخ قديمة وأسماء مختلفة، وتقوم الاجهزة الامنية بالتحقيق بالامر.