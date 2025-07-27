Advertisement

لبنان

ما حقيقة توجيه انذار معادٍ لاهالي مدينة ميس الجبل؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1397179-638892315727489563.jpg
Doc-P-1397179-638892315727489563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا صحة للاخبار المتداولة عن توجيه انذار معادي لاهالي مدينة ميس الجبل او الابتعاد مسافة معينة.
Advertisement

اما فيما يتعلق بخبر رمي مناشير في المدينة، فأشارت المعلومات إلى انه تزامناً مع موعد تشييع اليوم، قامت محلقة اسرائيلية معادية برمي عدة اوراق فوق حي المرج الشمالي، تبيّن لاحقاً انها عبارة عن ايصالات تحويلات مالية بتواريخ قديمة وأسماء مختلفة، وتقوم الاجهزة الامنية بالتحقيق بالامر.
مواضيع ذات صلة
عوائل من البدو خرجت من السويداء بعد توجيه إنذار لها من الفصائل التابعة للهجري (الحدث)
lebanon 24
27/07/2025 20:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة إسرائيلية توغلت لمئات الأمتار ليلا داخل الأراضي اللبنانية في ميس الجبل وهذا ما قامت به
lebanon 24
27/07/2025 20:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قامت به قوات العدو الإسرائيلي ليلا في ميس الجبل
lebanon 24
27/07/2025 20:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في ميس الجبل.. هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
27/07/2025 20:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-07-27
13:09 | 2025-07-27
12:56 | 2025-07-27
12:41 | 2025-07-27
12:35 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24