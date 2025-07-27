توتر أمني في عكار.. ما الذي حصل؟

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شهدت منطقة توتراً أمنياً بعد اندلاع إشكال بين شبان من جديدة وآخرين من برقايل.وقد تطور الإشكال إلى إطلاق نار كثيف ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.وأفادت المعلومات أن الإشكال تخلّله تحرير مختطف من آل "ع" فيما أقدم مسلحون على تشليح سيارة رانج من نوع لاند كروزر استخدمت لاحقاً في عملية فرار من الموقع.تعمل على تتبع ملابسات الحادثة وضبط الوضع في المنطقة.