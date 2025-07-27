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لبنان

توتر أمني في عكار.. ما الذي حصل؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 10:56
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شهدت منطقة عكار توتراً أمنياً بعد اندلاع إشكال بين شبان من جديدة القيطع وآخرين من برقايل. 
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وقد تطور الإشكال إلى إطلاق نار كثيف ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

وأفادت المعلومات أن الإشكال تخلّله تحرير مختطف من آل "ع"  فيما أقدم مسلحون على تشليح سيارة رانج من نوع لاند كروزر استخدمت لاحقاً في عملية فرار من الموقع.

الأجهزة الأمنية تعمل على تتبع ملابسات الحادثة وضبط الوضع في المنطقة.
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