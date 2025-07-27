عن مهرجانات الأرز الدولية...هذا ما قالته أيوب

Advertisement

"عادت لتسطع من جديد، لا كمجرد حدث فني وثقافي، بل كرسالة وطنية تعبّر عن جوهر الحقيقي: وطن الرسالة، ومنارة الإبداع والثقافة والفن والحياة في هذا الشرق. كل التقدير والاحترام للنائبة ، إبنة بشري ورئيسة لجنة مهرجانات الدولية، على إصرارها وجهودها في إعادة إحياء هذه المهرجانات من التوقف القسري، وبأعلى مستويات من التنظيم، والرقي، والتميّز. إنها أكثر من مهرجانات، إنها نبض لبنان المتجدد في زمن يحتاج فيه الوطن إلى كل شعلة أمل".