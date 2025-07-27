بحضور سياسي بارز... مصالحة بين عائلتي زين الدين وقصاص في بلدة يونين

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نظم أهالي بلدة يونين في حسينية الإمام علي فيها فعالية "المصالحة الأخوية" بين عائلتي زين الدين وقصاص، إحياءً لذكرى " الإصلاح" فيصل زين الدين، الذي روى بروحه الأرض دفاعًا عن وحدة أبناء قريته. وقد أقيم هذا اللقاء المبارك برعاية رئيس الشيخ ، والمفتي الجعفري الممتاز قبلان، إلى جانب رئيس "تكتل نواب " الدكتور ، والنواب غازي زعيتر، علي المقداد، وملحم الحجيري، وممثل المرجع السيد علي السيستاني في حامد الخفاف، فضلاً عن ممثلي " " وحركة "أمل"، والأحزاب والقوى الوطنية والقومية والإسلامية، بالإضافة إلى حضور قيادات أمنية، وفاعليات دينية وقضائية وسياسية وبلدية واجتماعية، ولجان الإصلاح، ووجهاء وعشائر المنطقة.وفي كلمته خلال اللقاء، أكد أحمد زغيب أن بلدة يونين كانت دائمًا حاضرة في كل مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، مشيرًا إلى أنها قدّمت خلال العدوان الأخير حوالي مئة شهيد من مختلف عائلاتها بين مقاوم وصامد. وأضاف أن ابنها الشهيد النقيب محمد زغيب في مالكية الجنوب قد خط بدمه الطاهر معادلة عزّ وسؤدد، مؤكدًا أن يونين كانت وستبقى دائمًا في مواقع العزّ والشرف. وختم زغيب بالقول إن البلدة في زمن السلم منحت ثقتها عن اقتناع، وستبقى على مع كل من حفظ الأمانة وحافظ على المسيرة.