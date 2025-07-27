أدت القنابل الحارقة التي القتها إسرائيلية إلى انفجار قنابل عنقودية في وادي مريمين- يـاطر بسبب الحريق الذي اندلع في المنطقة، حيث تعمل مروحيات تابعة للجيش على إخماده. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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