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لبنان

انفجار قنابل عنقودية في وادي مريمين

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:25
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أدت القنابل الحارقة التي القتها درون إسرائيلية إلى انفجار قنابل عنقودية في وادي مريمين- يـاطر بسبب الحريق الذي اندلع في المنطقة، حيث تعمل مروحيات تابعة للجيش على إخماده. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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