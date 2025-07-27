في الهرمل.. 4 جرحى في حادث سير

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وقع بعد ظهر اليوم حادث سير مروع في بلدة القصر-الهرمل ادى الى سقوط ٤ جرحى، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت عناصر من وعملوا على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.