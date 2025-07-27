مناشير إسرائيلية فوق بلدة كفركلا

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم الأحد، مناشير فوق بلدة كفركلا مرفقةً بعبارة، "هذا التراكتور يعمل لصالح ومصلحة الذي يستمر بتهديد المنطقة وجرها للخطر لا فائدة اقتصادية من المعاملات المشكوك فيها مع حزب الله".

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واتى القاء المناشير عقب التفجير الذي نفذته قوة اسرائيلية بعد ان توغلت في بلدة كفركلا واستهدف الية بوبكات.