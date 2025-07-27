تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الجنوب

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حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، اليوم، على علو منخفض في أجواء بلدتي وانصارية في .كما سجل تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض جداً فوق منطقة صور. (الوكالة الوطنية للإعلام)