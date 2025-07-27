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لبنان

عند اطراف دير سريان.. هذا ما طلبه الجيش من اليونيفل

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:50
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طلبت دورية من الجيش من دورية لـ"اليونيفيل" مغادرة الوديان عند أطراف دير سريان بعد أن دخلتها صباحاً وواكبت مغادرتها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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