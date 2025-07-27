على طريق الصياد.. اليكم ما جرى عصراً

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ادى حادث إنزلاق سيارة على اوتوستراد ‎ باتجاه ‎الصياد بسبب تسرب زيوت في المحلة الى سقوط جريح، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضر دراج من مفرزة سير عمل على معالجة الوضع.