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لبنان

على طريق الصياد.. اليكم ما جرى عصراً

Lebanon 24
27-07-2025 | 11:57
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ادى حادث إنزلاق سيارة على اوتوستراد ‎الحازمية باتجاه ‎الصياد بسبب تسرب زيوت في المحلة الى سقوط جريح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضر دراج من مفرزة سير بعبدا عمل على معالجة الوضع.
 
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