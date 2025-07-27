عبد الرحمن أبو كنور خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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عممت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقود:عبد أبو كنور (مواليد عام 2005، فلسطيني)الذي غادر بتاريخ 24-7-2025 منزله الكائن في محلّة إلى جهة مجهولة ولم يعد.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.