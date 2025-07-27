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لبنان

عبد الرحمن أبو كنور خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:15
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عممت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:
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عبد الرحمن إبراهيم أبو كنور (مواليد عام 2005، فلسطيني)
الذي غادر بتاريخ 24-7-2025 منزله الكائن في محلّة نهر البارد إلى جهة مجهولة ولم يعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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