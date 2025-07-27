في خلدة.. سارقان خطيران في قبضة شعبة المعلومات

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وبتاريخ 25-07-2025 توافرت معطيات لدى عن قيام شخصين مجهولين بأعمال سرقة ونشل ضمن نطاق محافظتي وبيروت.بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة في محلّة مثلّث ، من رصدهما وتوقيفهما على متن دراجة آلية نوع ‏GR‏ لون أسود دون ‏لوحات، مسروقة بتاريخ 22-7-2025 من محلّة الدكوانة- تمّ ضبطها، وهما كلّ من:ف. ح. (مواليد عام2000، لبناني)م. (مواليد عام 1997، لبناني)وقد تبين أنّ الأوّل من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، نشل ومخدّرات وهو مطلوب بموجب/ 15/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وإطلاق نار، والثاني من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وخطف، ومطلوب بجرم سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربية.‏بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وأنّهما يتعاطيان المخدّرات.‏أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدرّاجة المضبوطة القطعة المعنية بناءً على إشارة المختصّ.