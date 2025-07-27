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لبنان

في خلدة.. سارقان خطيران في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
27-07-2025 | 12:41
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وبتاريخ 25-07-2025 توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين مجهولين بأعمال سرقة ونشل ضمن نطاق محافظتي جبل لبنان وبيروت.
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 بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة في محلّة مثلّث خلدة، من رصدهما وتوقيفهما على متن دراجة آلية نوع ‏GR‏ لون أسود دون ‏لوحات، مسروقة بتاريخ 22-7-2025 من محلّة الدكوانة- تمّ ضبطها، وهما كلّ من:

ف. ح. (مواليد عام2000، لبناني)
م. أ. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
وقد تبين أنّ الأوّل من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، نشل ومخدّرات وهو مطلوب بموجب/ 15/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وإطلاق نار، والثاني من أصحاب السوابق بجرائم مخدّرات وخطف، ومطلوب بجرم سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربية.

‏بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وأنّهما يتعاطيان المخدّرات.

‏أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع الدرّاجة المضبوطة القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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