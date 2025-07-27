عبد المسيح لسعيد: لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية

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توجه النائب عبر منصة "اكس" إلى حاكم ، قائلا:" إلى حاكم مصرف ، لماذا لم يتم حتى اليوم تفعيل الجديدة؟ وما هي الآلية التي تنوون اعتمادها لكشف وتحقيق استرداد الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019؟ من المعروف أن التحقيقات القضائية أشارت إلى أن قيمة هذه التحويلات تبلغ مليارات الدولارات، ومن هنا يجب أن تبدأ المحاسبة الفعلية، تمهيدًا لخطة جدية لاستعادة أموال المودعين. فمشروع سيبقى بلا فاعلية طالما لا يُرفَق بقرار سياسي واضح وشجاع يضع حداً للتكتم ويكشف الحقيقة. وفي ظل كل ذلك، لا يمكن الاكتفاء بمشهد تحميل وحده المسؤولية وكأنه كبش فداء، من دون نتيجة تُرضي الحق وتعيد الثقة.أضاف: "المطلوب: تدقيق جنائي شفاف، يليه تحديد دقيق للتحويلات المشبوهة، فاستردادها، فدفعها إلى أصحابها الحقيقيين. كفى مماطلة وتلاعباً بالقوانين. حان وقت الحقيقة والمساءلة".