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لبنان

حادث سير في الضنية يُسفر عن 4 إصابات

Lebanon 24
27-07-2025 | 13:09
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 أصيب أربعة أشخاص بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة "تيك توك" على الطريق العام الذي يربط بلدة بطرماز بمحلة عيون السمك في الضنية، ثلاثة منهم من بلدة بطرماز والرابع من بلدة طاران المجاورة.
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وقد تم نقل جميع الجرحى بسيارات ميدانية الى المستشفى حيث وصفت حالتهم بالمستقرّة.
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