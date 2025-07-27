حادث سير في الضنية يُسفر عن 4 إصابات

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أصيب أربعة أشخاص بكسور ورضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة "تيك توك" العام الذي يربط بلدة بطرماز بمحلة عيون السمك في ، ثلاثة منهم من بلدة بطرماز والرابع من بلدة المجاورة.وقد تم نقل جميع الجرحى بسيارات ميدانية الى المستشفى حيث وصفت حالتهم بالمستقرّة.