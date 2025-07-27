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لبنان

الانتخابات النيابية في موعدها؟

Lebanon 24
27-07-2025 | 13:12
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علمت قناة "الجديد" من مصادر في وزارة الداخلية أن اللجنة الوزارية الخاصة بالانتخابات النيابية أنجزت تقريرها الأولي، ومن المتوقع أن يُعرض على مجلس الوزراء في وقت قريب.
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وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ملتزمة بكافة المهل القانونية.
 
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