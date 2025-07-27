الانتخابات النيابية في موعدها؟

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علمت قناة "الجديد" من مصادر في أن الخاصة بالانتخابات النيابية أنجزت تقريرها الأولي، ومن المتوقع أن يُعرض على في وقت قريب.وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ملتزمة بكافة المهل القانونية.