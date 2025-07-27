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لبنان
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
Lebanon 24
27-07-2025
|
13:45
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ودّعت بلدة سير
الضنية
يوم الأحد
27
تموز
2025، الحاجة فريدة جزار
سعد الدين
رعد، والدة الوزير والنائب السابق
أحمد فتفت
.
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وتتقبل العائلة التعازي في يومي الثاني والثالث للرجال في قاعة
مسجد الصديق
- سير بعد صلاة العصر حتى
أذان العشاء
وللنساء في منزل ولدها الدكتور احمد
فتفت
في بلدة سير من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية اذان
المغرب
.
كما وتتقبل العائلة التعازي
للنساء فقط
يومي الثالث والرابع في
طرابلس
- قاعة
مسجد الرحمن
- الضم والفرز - من الساعة 5:00 عصراً ولغاية الساعة 7:30 مساءً.
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