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لبنان

وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت

Lebanon 24
27-07-2025 | 13:45
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ودّعت بلدة سير الضنية يوم الأحد 27 تموز 2025، الحاجة فريدة جزار سعد الدين رعد، والدة الوزير والنائب السابق أحمد فتفت.
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وتتقبل العائلة التعازي في يومي الثاني والثالث للرجال في قاعة مسجد الصديق - سير بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء وللنساء في منزل ولدها الدكتور احمد فتفت في بلدة سير من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية اذان المغرب.

كما وتتقبل العائلة التعازي للنساء فقط يومي الثالث والرابع  في طرابلس - قاعة مسجد الرحمن - الضم والفرز - من الساعة 5:00 عصراً ولغاية الساعة 7:30 مساءً.
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لبنان

تعازي ووفيات

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