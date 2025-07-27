وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت

ودّعت بلدة سير 27 2025، الحاجة فريدة جزار رعد، والدة الوزير والنائب السابق .

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وتتقبل العائلة التعازي في يومي الثاني والثالث للرجال في قاعة - سير بعد صلاة العصر حتى وللنساء في منزل ولدها الدكتور احمد في بلدة سير من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية اذان .



كما وتتقبل العائلة التعازي يومي الثالث والرابع في - قاعة - الضم والفرز - من الساعة 5:00 عصراً ولغاية الساعة 7:30 مساءً.