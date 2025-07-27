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لبنان

في زوق مصبح.. حاول سرقتها فواجهته

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:00
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أقدم شخص مجهول الهوية يقود دراجة نارية  على إعتراض سيدة كانت تقود سيارتها على الطريق البحرية- زوق مصبح، وقام بضربها بعقب مسدسه الحربي على رجلها لإرغامها على تسليمه حقيبتها، لكن السيدة قاومته بشدة، وتمسكت بحقيبتها وقالت له بصوت عال "قوصني"، ما أضطر السارق الى الفرار إلى جهة مجهولة.
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