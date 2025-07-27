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لبنان
اليوم الخامس للإضراب عن الطعام في مخيم البداوي تضامناً مع غزة
Lebanon 24
27-07-2025
|
14:10
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تواصل خيمة الإضراب عن الطعام في مخيم البداوي فعالياتها التضامنية لليوم الخامس على التوالي، دعماً لأهالي
قطاع غزة
وتنديداً بسياسة التجويع والعطش التي تفرضها
قوات الاحتلال الإسرائيلي
على السكان، لا سيما النساء والأطفال.
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وأقيمت الخيمة أمام محطة
سرحان
وسط المخيم، حيث شهدت توافد وفود سياسية واجتماعية وحزبية لبنانية وفلسطينية، أبرزها: لقاء الأحزاب
اللبنانية
في
الشمال
، "
حزب الله
"، جبهة التحرير
الفلسطينية
،
الجبهة
الشعبية، جبهة النضال الشعبي، القيادة العامة، حركة "
حماس
"، ورابطة الجولة الاجتماعية، إلى جانب عدد من الجمعيات والفاعليات الوطنية.
وأكدت الكلمات التي أُلقيت من داخل الخيمة على التضامن الكامل مع غزة ومقاومتها، مطالبة برفع الحصار
الإسرائيلي
فوراً، ومشددة على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مواجهة العدوان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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