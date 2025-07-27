اليوم الخامس للإضراب عن الطعام في مخيم البداوي تضامناً مع غزة

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تواصل خيمة الإضراب عن الطعام في مخيم البداوي فعالياتها التضامنية لليوم الخامس على التوالي، دعماً لأهالي وتنديداً بسياسة التجويع والعطش التي تفرضها على السكان، لا سيما النساء والأطفال.وأقيمت الخيمة أمام محطة وسط المخيم، حيث شهدت توافد وفود سياسية واجتماعية وحزبية لبنانية وفلسطينية، أبرزها: لقاء الأحزاب في ، " "، جبهة التحرير ، الشعبية، جبهة النضال الشعبي، القيادة العامة، حركة " "، ورابطة الجولة الاجتماعية، إلى جانب عدد من الجمعيات والفاعليات الوطنية.وأكدت الكلمات التي أُلقيت من داخل الخيمة على التضامن الكامل مع غزة ومقاومتها، مطالبة برفع الحصار فوراً، ومشددة على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مواجهة العدوان. (الوكالة الوطنية للإعلام)