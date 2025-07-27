Advertisement

لبنان

اليوم الخامس للإضراب عن الطعام في مخيم البداوي تضامناً مع غزة

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1397277-638892474527118856.png
Doc-P-1397277-638892474527118856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 تواصل خيمة الإضراب عن الطعام في مخيم البداوي فعالياتها التضامنية لليوم الخامس على التوالي، دعماً لأهالي قطاع غزة وتنديداً بسياسة التجويع والعطش التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان، لا سيما النساء والأطفال.
Advertisement

وأقيمت الخيمة أمام محطة سرحان وسط المخيم، حيث شهدت توافد وفود سياسية واجتماعية وحزبية لبنانية وفلسطينية، أبرزها: لقاء الأحزاب اللبنانية في الشمال، "حزب الله"، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية، جبهة النضال الشعبي، القيادة العامة، حركة "حماس"، ورابطة الجولة الاجتماعية، إلى جانب عدد من الجمعيات والفاعليات الوطنية.

وأكدت الكلمات التي أُلقيت من داخل الخيمة على التضامن الكامل مع غزة ومقاومتها، مطالبة برفع الحصار الإسرائيلي فوراً، ومشددة على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مواجهة العدوان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام
lebanon 24
28/07/2025 03:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تضامنًا مع غزة.. صناع محتوى ومطاعم يمتنعون عن نشر صور الطعام دعمًا للمنكوبين
lebanon 24
28/07/2025 03:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة تضامنية مع ايران في مخيم نهر البارد
lebanon 24
28/07/2025 03:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيم البداوي.. جريحان بإشكال وإطلاق نار
lebanon 24
28/07/2025 03:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-27
16:32 | 2025-07-27
16:17 | 2025-07-27
16:00 | 2025-07-27
16:00 | 2025-07-27
15:57 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24