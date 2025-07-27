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لبنان

جنبلاط زار سلام.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-07-2025 | 14:27
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زار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية ونتائج زيارة سلام إلى باريس. (mtv)
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