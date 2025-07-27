Advertisement

لبنان

بلدية شقرا تنفي رمي أوراق تحويلات مالية بمسيّرة على ميس الجبل

Lebanon 24
27-07-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1397306-638892530859214922.png
Doc-P-1397306-638892530859214922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت بلدية شقرا ودوبيه "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العثور على أوراق تحويلات مالية صادرة عن مكتب OMT تخص أبناء  البلدة القتها طائرة مسيّرة في بلدة ميس الجبل"، 
Advertisement

وأوضحت في بيان، أن "مكتب OMT في بلدة شقرا كان قد تعرّض للقصف المباشر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ما أدى إلى تدمير محتوياته بشكل شبه كامل. وبعد انتهاء أعمال التعزيل والتنظيف، تم جمع بعض الأوراق المتناثرة من محيط المكتب والبناء المتضرر والمحترق جزئياً ونقلها إلى معمل فرز النفايات".

وتابعت: "إن ما تم تداوله من صور وأخبار لا يمتّ للحقيقة بصلة، ونستنكر بشدة محاولات ربط البلدة وأهلها بأي شبهات أو تفسيرات مغلوطة، ونؤكد أن الجهات الأمنية المختصة هي من تتولى التحقيق في مجريات الحادثة. لذلك، نهيب بجميع وسائل الإعلام والمواطنين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية فقط".
مواضيع ذات صلة
تحليق مسيرات إسرائيلية فوق الزرارية وأنصار وعبا وبريقع وصوانة وتولين وقبريخا وميس الجبل وشقرا وعيترون
lebanon 24
28/07/2025 03:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة العامة: 4 إصابات جرّاء غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة شقرا
lebanon 24
28/07/2025 03:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ردم خندقًا حفره العدوّ الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل
lebanon 24
28/07/2025 03:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف آلية بين شقرا وبرعشيت
lebanon 24
28/07/2025 03:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-27
16:32 | 2025-07-27
16:17 | 2025-07-27
16:00 | 2025-07-27
16:00 | 2025-07-27
15:57 | 2025-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24