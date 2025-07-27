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لبنان
بلدية شقرا تنفي رمي أوراق تحويلات مالية بمسيّرة على ميس الجبل
Lebanon 24
27-07-2025
|
15:38
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نفت بلدية شقرا ودوبيه "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول العثور على أوراق تحويلات مالية صادرة عن مكتب OMT تخص أبناء البلدة القتها طائرة مسيّرة في بلدة
ميس الجبل
"،
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وأوضحت في بيان، أن "مكتب OMT في بلدة شقرا كان قد تعرّض للقصف المباشر خلال العدوان
الإسرائيلي
الأخير، ما أدى إلى تدمير محتوياته بشكل شبه كامل. وبعد انتهاء أعمال التعزيل والتنظيف، تم جمع بعض الأوراق المتناثرة من محيط المكتب والبناء المتضرر والمحترق جزئياً ونقلها إلى
معمل فرز النفايات
".
وتابعت: "إن ما تم تداوله من صور وأخبار لا يمتّ للحقيقة بصلة، ونستنكر بشدة محاولات ربط البلدة وأهلها بأي شبهات أو تفسيرات مغلوطة، ونؤكد أن الجهات الأمنية المختصة هي من تتولى التحقيق في مجريات الحادثة. لذلك، نهيب بجميع
وسائل الإعلام
والمواطنين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية فقط".
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