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لبنان

الحاج حسن: دماء الشهداء لن تذهب سدى

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:00
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أشار النائب حسين الحاج حسن خلال احتفال تأبيني، إلى أنّ "خيار المقاومة الذي اختاره هؤلاء الأبطال هو الخيار الذي حمى لبنان في وجه العدوان الصهيوني، وسيبقى الضمانة الوحيدة لحماية الأرض والشعب والسيادة".
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وقال: "نفتخر بشهدائنا الذين يسكنون وجداننا وضميرنا ووجدان الأمة، لأنهم صنعوا الانتصارات، وكرّسوا معادلة الردع في وجه العدو، وعبّدوا الطريق نحو الحرية والعزة".
 
وختم الحاج حسن مؤكدًا أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستبقى نبراسًا في طريق المجاهدين، وعنوانًا لصمود هذه الأمة في مواجهة التحديات".
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