الحاج حسن: دماء الشهداء لن تذهب سدى

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أشار النائب خلال احتفال تأبيني، إلى أنّ "خيار الذي اختاره هؤلاء الأبطال هو الخيار الذي حمى في وجه العدوان ، وسيبقى الضمانة الوحيدة لحماية الأرض والشعب والسيادة".وقال: "نفتخر بشهدائنا الذين يسكنون وجداننا وضميرنا ووجدان الأمة، لأنهم صنعوا الانتصارات، وكرّسوا معادلة الردع في وجه العدو، وعبّدوا الطريق نحو الحرية والعزة".وختم مؤكدًا أن "دماء لن تذهب سدى، بل ستبقى نبراسًا في طريق المجاهدين، وعنوانًا لصمود هذه الأمة في مواجهة التحديات".