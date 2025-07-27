منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية

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احرز منتخب لكرة السلة بطولة "كأس الودية الثانية"، بفوزه على منتخب مصر بفارق 13 نقطة 87 - 74 (الاشواط 25 - 23، 46 - 39، 65 - 55، 87 - 74) في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في بزوق مكايل أمام جمهور غفير، ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخب اللبناني للمشاركة في الـ35 التي تستضيفها مدينة جدة اعتبارا من 5 آب المقبل.وختم "منتخب " المسابقة بأربعة انتصارات نظيفة على الاردن وإيران وسوريا ومصر. وتخلل المباراة تكريم منتخب الناشئين تحت 16 سنة الفائز ببطولة في الاردن.