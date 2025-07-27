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لبنان

منتخب الأرز يهيمن على كأس بيروت الدولية

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:17
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احرز منتخب لبنان لكرة السلة بطولة "كأس بيروت الدولية الودية الثانية"، بفوزه على منتخب مصر بفارق 13 نقطة 87 - 74 (الاشواط 25 - 23، 46 - 39، 65 - 55، 87 - 74) في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل أمام جمهور غفير، ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخب اللبناني للمشاركة في بطولة آسيا الـ35 التي تستضيفها مدينة جدة السعودية اعتبارا من 5 آب المقبل.
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وختم "منتخب الأرز" المسابقة بأربعة انتصارات نظيفة على الاردن وإيران وسوريا ومصر. وتخلل المباراة تكريم منتخب الناشئين تحت 16 سنة الفائز ببطولة غرب آسيا في الاردن.
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لبنان

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