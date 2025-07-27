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لبنان

ليلة استثنائية في بيت الدين.. وتحية خاصة إلى زياد الرحباني

Lebanon 24
27-07-2025 | 16:32
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أضاءت مهرجانات "بيت الدين" بإدارة السيدة نورا جنبلاط مجدداً على المشاركين فيها بفرح مع فرقة Le Bam التي أسّسها ويترأسها النائب السابق غسان مخيبر بقيادة سيرجاي بولوم وأعضاء الفرقة الشبان والشابات اللبنانيين الذين ابهروا الجمهور. 
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حفل الليلة الذي أهدي الى روح زياد الرحباني، شارك فيه وزير الإعلام المحامي بول مرقص ووزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير شؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكه وحشد من السفراء والفاعاليات.
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