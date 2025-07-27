ليلة استثنائية في بيت الدين.. وتحية خاصة إلى زياد الرحباني

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أضاءت مهرجانات " " بإدارة السيدة مجدداً على المشاركين فيها بفرح مع فرقة Le Bam التي أسّسها ويترأسها النائب السابق بقيادة سيرجاي بولوم وأعضاء الفرقة الشبان والشابات اللبنانيين الذين ابهروا الجمهور.حفل الليلة الذي أهدي الى روح ، شارك فيه المحامي ووزير العمل ووزير الادارية مكه وحشد من السفراء والفاعاليات.