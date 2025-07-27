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بات واضحا من خلال إعادة ملف التجديد الدوري لـ«اليونيفيل» نهاية آب المقبل إلى الواجهة، بأنه لن يتم التجديد لها بشكل تلقائي، وبأن هذا ما اتُّفق عليه في المحادثات الأميركية - في ، وذلك بعد الإيحاء بتقليص ميزانيتها والدفع نحو إنهاء مهمتها، إلّا في حال إدخال تعديلات على دورها، ليصبح من دون قيود، وتكون لها حرية مطلقة في تفتيش أيّ مكان بمعزل عن مؤازرة الجيش.وجاء في افتتاحية" الاخبار": فيما تقول مصادر مطّلعة إن «إنهاء مهمة اليونيفل وإخراجها من الجنوب هما مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى، وهو ما تعمل عليه»، لفتت إلى «أن ما نسمعه اليوم من تهويل داخلي هو مطلب أميركي يدخل في إطار الضغوط الدولية على الذي لم يقدّم تنازلاً لبرّاك في ما خصّ مطلب سحب سلاح ضمن مهلة زمنية محدّدة (لا تتجاوز نهاية العام) وبناءً على قرار في وموافقة معلنة من الحزب»، خصوصاً بعد أن «رفض الموفد الأميركي تقديم أي ضمانات بعدم حصول تصعيد إسرائيلي أو قيام بخطوات مقابلة».وكشفت المصادر أن «هذا التهويل طلبه برّاك نفسه من اللبنانيين حين أكّد أمامهم أنّ عليهم أن يفعلوا شيئاً للضغط على حزب الله، وهو ما ترجمه النائب السابق بقوله إن «على حزب الله أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، كما أنني لا أؤمن بإمكانية تجريد السلاح بالقوة وهنا لا بُدّ من دعم دولي للجيش اللبناني».وكان رئيس الحكومة نواف سلام استقبل مساء امس الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد ، واوضح رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان جنبلاط جاء مستطلعاً اجواء باريس وجرى تقييم نتائج اللقاء مع الرئيس والنظرة للمرحلة المقبلة، وآفاق الدعم الفرنسي للبنان.ورداً على سؤال عن الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع ومهمة براك قال سلام :استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب.وعن نظرته للمرحلة المقبلة؟ قال سلام: الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد.في المقابل اشارت تقارير إعلامية الى ان "حزب الله" رفع جهوزيته العسكرية وحجز معظم عناصره استعدادًا لأي سيناريو. وأفادت هذه التقارير أن تأجيل "القرض الحسن" دفع مستحقاته يأتي من ضمن سياسة استعداد "حزب الله" لأي سيناريو عسكري.كذلك فان التصعيد السياسي الأميركي المتزامن مع ارتفاع الحديث عن تصعيد عسكري إسرائيلي يستهدف مواقع ومخازن لـ"حزب الله"، واكبته تطورات ميدانية فسرتها مصادر عسكرية على أنها استكشافٌ لِما قبل استهدافٍ ما في .وفي هذا الإطار سُجِّل تحليق للطيران الحربي ، والمسيّرات فوق سهل البقاع ومحيط السلسلة الشرقية، على علو متوسط، وفي أجواء على علو منخفض، كذلك سُجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي في الجنوب وفوق منطقة النبطية على علو منخفض، وعلى مستويات منخفضة في أجواء عدد من قرى قضاء بنت .