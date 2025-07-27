Advertisement

لبنان

التجديد لـ"اليونيفيل" سيتم في نهاية آب.. إستكشاف اسرائيلي فوق البقاع والسلسلة الشرقية

Lebanon 24
27-07-2025 | 22:09
A-
A+
Doc-P-1397355-638892768520934398.jpg
Doc-P-1397355-638892768520934398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بات واضحا من خلال إعادة ملف التجديد الدوري لـ«اليونيفيل» نهاية آب المقبل إلى الواجهة، بأنه لن يتم التجديد لها بشكل تلقائي، وبأن هذا ما اتُّفق عليه في المحادثات الأميركية - الفرنسية في باريس، وذلك بعد الإيحاء بتقليص ميزانيتها والدفع نحو إنهاء مهمتها، إلّا في حال إدخال تعديلات على دورها، ليصبح من دون قيود، وتكون لها حرية مطلقة في تفتيش أيّ مكان بمعزل عن مؤازرة الجيش.
Advertisement
وجاء في افتتاحية" الاخبار": فيما تقول مصادر مطّلعة إن «إنهاء مهمة اليونيفل وإخراجها من الجنوب هما مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى، وهو ما تعمل عليه»، لفتت إلى «أن ما نسمعه اليوم من تهويل داخلي هو مطلب أميركي يدخل في إطار الضغوط الدولية على لبنان الذي لم يقدّم تنازلاً لبرّاك في ما خصّ مطلب سحب سلاح حزب الله ضمن مهلة زمنية محدّدة (لا تتجاوز نهاية العام) وبناءً على قرار في مجلس الوزراء وموافقة معلنة من الحزب»، خصوصاً بعد أن «رفض الموفد الأميركي تقديم أي ضمانات بعدم حصول تصعيد إسرائيلي أو قيام إسرائيل بخطوات مقابلة».

وكشفت المصادر أن «هذا التهويل طلبه برّاك نفسه من اللبنانيين حين أكّد أمامهم أنّ عليهم أن يفعلوا شيئاً للضغط على حزب الله، وهو ما ترجمه النائب السابق وليد جنبلاط بقوله إن «على حزب الله أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، كما أنني لا أؤمن بإمكانية تجريد السلاح بالقوة وهنا لا بُدّ من دعم دولي للجيش اللبناني».
وكان رئيس الحكومة نواف سلام استقبل مساء امس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، واوضح رئيس الحكومة لـ «اللواء» ان جنبلاط جاء مستطلعاً اجواء باريس وجرى تقييم نتائج اللقاء مع الرئيس ماكرون والنظرة للمرحلة المقبلة، وآفاق الدعم الفرنسي للبنان.

ورداً على سؤال عن الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع الرئيس بري ومهمة براك قال سلام :استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب. 

وعن نظرته للمرحلة المقبلة؟ قال سلام: الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد.

في المقابل اشارت تقارير إعلامية الى ان "حزب الله" رفع جهوزيته العسكرية وحجز معظم عناصره استعدادًا لأي سيناريو. وأفادت هذه التقارير أن تأجيل "القرض الحسن" دفع مستحقاته يأتي من ضمن سياسة استعداد "حزب الله" لأي سيناريو عسكري.
كذلك فان التصعيد السياسي الأميركي المتزامن مع ارتفاع الحديث عن تصعيد عسكري إسرائيلي يستهدف مواقع ومخازن لـ"حزب الله"، واكبته تطورات ميدانية فسرتها مصادر عسكرية على أنها استكشافٌ لِما قبل استهدافٍ ما في البقاع.
وفي هذا الإطار سُجِّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، والمسيّرات فوق سهل البقاع ومحيط السلسلة الشرقية، على علو متوسط، وفي أجواء بعلبك على علو منخفض، كذلك سُجّل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي في الجنوب وفوق منطقة النبطية على علو منخفض، وعلى مستويات منخفضة في أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": مسيّرات إسرائيلية تحلّق بكثافة فوق مناطق السلسلة الشرقية في البقاع
lebanon 24
28/07/2025 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق السلسلتين الشرقية والغربية بقاعاً
lebanon 24
28/07/2025 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للمسيّرات في اجواء البقاع الأوسط تحديدا فوق مناطق السلسلة الغربية والشرقية
lebanon 24
28/07/2025 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّرات فوق السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع
lebanon 24
28/07/2025 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
04:46 | 2025-07-28
03:09 | 2025-07-28
05:44 | 2025-07-28
05:41 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24