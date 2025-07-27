اجتماع أمني لبناني سوري برعاية سعودية

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عقد اجتماع أمني في برعاية سعودية ضم في العميد ومدير المخابرات حسين السلامة، حيث تمت مناقشة المواضيع الأمنية، وتم التأكيد على ضبط الحدود ومنع انطلاق التوترات الأمنية بالاتجاهين وضبط الوضع الأمني وزيادة مستوى التنسيق، وتم الاتفاق على إبقاء التنسيق موجودًا في كل الملفات خصوصًا بعد إثارة ملف الموقوفين الإسلاميين وأحداث .(نداء الوطن)