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لبنان
اجتماع أمني لبناني سوري برعاية سعودية
Lebanon 24
27-07-2025
|
22:23
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عقد اجتماع أمني في
الرياض
برعاية سعودية ضم
مدير المخابرات
في
الجيش اللبناني
العميد
طوني قهوجي
ومدير المخابرات
السورية
حسين السلامة، حيث تمت مناقشة المواضيع الأمنية، وتم التأكيد على ضبط الحدود
اللبنانية السورية
ومنع انطلاق التوترات الأمنية بالاتجاهين وضبط الوضع الأمني وزيادة مستوى التنسيق، وتم الاتفاق على إبقاء التنسيق موجودًا في كل الملفات خصوصًا بعد إثارة ملف الموقوفين الإسلاميين وأحداث
السويداء
.(نداء الوطن)
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