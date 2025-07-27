30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صدمة لبنانية من طرح تبادل أراضٍ لحل أزمة مزارع شبعا
Lebanon 24
27-07-2025
|
23:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ
لبنان
الرسمي بطروحات وردت على لسان الموفد الأميركي إلى
بيروت
توم
براك
، بشأن مزارع
شبعا
، بالنظر إلى أن حديثه عن «تبادل الأراضي» لم يأتِ على ذكره مع أي من المسؤولين اللبنانيين، كما قال مصدر رسمي لبناني، فضلاً عن أن هذا الحديث «منافٍ للورقة التي حملها براك إلى لبنان»، كما يتنافى مع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في تشرين الثاني الماضي.
Advertisement
كتب
نذير رضا
في" الشرق الاوسط": اليوم، وفي الورقة الأميركية التي حملها براك، يتصدر ملف مزارع شبعا الجانب المتصل بعلاقة لبنان مع
سوريا
، إلى جانب ترسيم الحدود الأخرى في
الشمال
والشرق والمياه الاقتصادية. وينتظر ذلك اتفاقات بين لبنان وسوريا.
وقالت مصادر وزارية لبنانية إن الاتصالات حول هذه الملفات مع الجانب السوري «لم تتفعّل بعد»، مشيرة إلى أن هذه الملفات كان يفترض أن تُبحث مع
وزير الخارجية السوري
أسعد
شيباني الذي كان يُتوقع أن يزور لبنان منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية–
الإيرانية
، ولم يزر لبنان بعد.
وتفيد وثائق
السلطات اللبنانية
بأن مزارع شبعا احتلتها
إسرائيل
على ثلاث مراحل: الأولى بين عامي 1967 و1969، والثانية بين عامي 1969 و1972، والثالثة بين عامي 1972 و1990. وتفيد بأن ذروة التصعيد كانت في 12 نيسان) 1989 عندما رفض الأهالي عرضاً إسرائيلياً للتوقيع على صكوك بيع لممتلكاتهم ومغادرة المنطقة. يومها «حضرت قوة إسرائيلية وأرغمت 300 شخص لبناني على مغادرة أراضيهم باتجاه بلدة شبعا، وطُردوا تحت إطلاق الرصاص عليهم»، علماً أنه قبل هذه الحادثة «كانت نحو 400 عائلة تقيم في المنطقة بشكل شبه دائم، في حين تقيم 500 عائلة أخرى بشكل موسمي». وبعد ذلك، منعت القوات
الإسرائيلية
600 لبناني يمتلكون الأراضي والمزارع من الاستثمار في ملكياتهم في مزارع شبعا.
مواضيع ذات صلة
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
Lebanon 24
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
28/07/2025 12:56:56
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح مفاجئ لبراك لحل أزمة مزارع شبعا.. مصادر رسمية: يتنافى مع مضمون الورقة الاميركية
Lebanon 24
طرح مفاجئ لبراك لحل أزمة مزارع شبعا.. مصادر رسمية: يتنافى مع مضمون الورقة الاميركية
28/07/2025 12:56:56
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
28/07/2025 12:56:56
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية
Lebanon 24
قاسم هاشم: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية
28/07/2025 12:56:56
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كم أنتِ عظيمة يا فيروز!
Lebanon 24
كم أنتِ عظيمة يا فيروز!
05:10 | 2025-07-28
28/07/2025 05:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان الرسمي والشعبي يودع زياد الرحباني اليوم
Lebanon 24
لبنان الرسمي والشعبي يودع زياد الرحباني اليوم
04:46 | 2025-07-28
28/07/2025 04:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها
Lebanon 24
على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها
04:46 | 2025-07-28
28/07/2025 04:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير في المحيدثة مكان تشييع زياد الرحباني.. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
تدابير في المحيدثة مكان تشييع زياد الرحباني.. إليكم تفاصيلها
03:09 | 2025-07-28
28/07/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
Lebanon 24
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
05:52 | 2025-07-28
28/07/2025 05:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
Lebanon 24
مفاجأة… أدرعي ينعى زياد الرحباني!
07:44 | 2025-07-27
27/07/2025 07:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
Lebanon 24
"خطر يهدّد لبنان".. هذا ما قيلَ عن "الأمن"!
15:00 | 2025-07-27
27/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
Lebanon 24
ما هي "الأراضي الأخرى" في عملية التبادل مع مزارع شبعا؟
09:00 | 2025-07-27
27/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:10 | 2025-07-28
كم أنتِ عظيمة يا فيروز!
04:46 | 2025-07-28
لبنان الرسمي والشعبي يودع زياد الرحباني اليوم
04:46 | 2025-07-28
على أنغام ترتيلة "انا الام الحزينة".. فيروز تلقي النظرة الاخيرة على جثمان نجلها
03:09 | 2025-07-28
تدابير في المحيدثة مكان تشييع زياد الرحباني.. إليكم تفاصيلها
05:52 | 2025-07-28
عز الدين: لا يمكن تحقيق البناء ما لم تكن الحماية قائمة
05:44 | 2025-07-28
وفاة شخص في حادث تصادم بين "فان" ودراجة ناريّة
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
28/07/2025 12:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24