صدمة لبنانية من طرح تبادل أراضٍ لحل أزمة مزارع شبعا

Advertisement

فوجئ الرسمي بطروحات وردت على لسان الموفد الأميركي إلى توم ، بشأن مزارع ، بالنظر إلى أن حديثه عن «تبادل الأراضي» لم يأتِ على ذكره مع أي من المسؤولين اللبنانيين، كما قال مصدر رسمي لبناني، فضلاً عن أن هذا الحديث «منافٍ للورقة التي حملها براك إلى لبنان»، كما يتنافى مع بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في تشرين الثاني الماضي.كتب في" الشرق الاوسط": اليوم، وفي الورقة الأميركية التي حملها براك، يتصدر ملف مزارع شبعا الجانب المتصل بعلاقة لبنان مع ، إلى جانب ترسيم الحدود الأخرى في والشرق والمياه الاقتصادية. وينتظر ذلك اتفاقات بين لبنان وسوريا.وقالت مصادر وزارية لبنانية إن الاتصالات حول هذه الملفات مع الجانب السوري «لم تتفعّل بعد»، مشيرة إلى أن هذه الملفات كان يفترض أن تُبحث مع شيباني الذي كان يُتوقع أن يزور لبنان منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية– ، ولم يزر لبنان بعد.وتفيد وثائق بأن مزارع شبعا احتلتها على ثلاث مراحل: الأولى بين عامي 1967 و1969، والثانية بين عامي 1969 و1972، والثالثة بين عامي 1972 و1990. وتفيد بأن ذروة التصعيد كانت في 12 نيسان) 1989 عندما رفض الأهالي عرضاً إسرائيلياً للتوقيع على صكوك بيع لممتلكاتهم ومغادرة المنطقة. يومها «حضرت قوة إسرائيلية وأرغمت 300 شخص لبناني على مغادرة أراضيهم باتجاه بلدة شبعا، وطُردوا تحت إطلاق الرصاص عليهم»، علماً أنه قبل هذه الحادثة «كانت نحو 400 عائلة تقيم في المنطقة بشكل شبه دائم، في حين تقيم 500 عائلة أخرى بشكل موسمي». وبعد ذلك، منعت القوات 600 لبناني يمتلكون الأراضي والمزارع من الاستثمار في ملكياتهم في مزارع شبعا.