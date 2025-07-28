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لبنان

زحمة سير على طريق عاريا.. بسبب انقلاب سيارة

Lebanon 24
28-07-2025 | 01:12
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ادى انقلاب سيارة على طريق عام عاريا الى حركة مرور كثيفة في المحلة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور توجه دراج من مفرزة سير بعبدا وعمل على تسهيل عملية السير.
 
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