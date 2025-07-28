إخبارات واستدعاءات قضائية جديدة

Advertisement

قال مصدر نيابي إن يسعون الى حرف الأنظار عن ملف حصرية السلاح الذي لم يشهد تقدما حتى الساعة بتوجيه الأنظار بإتجاه ملف مكافحة الفساد ومحاكمة الوزراء والنواب بملفات مفتوحة منذ سنوات وليست جديدة، ووضع المسؤولية على الحكومات السابقة في عملية هدر الأموال. وقال: ان السلطة تقوم بضرب عصفورين بحجر واحد من خلال السير بملف الفساد ، إرضاء للرأي والمجتمع الدولي المطالب بالاصلاحات ، اضافة الى حرف الأنظار عن الفشل في التقدم بملف "حصرية السلاح" .المصدر ختم بالقول ان الأسابيع المقبلة ستشهد تقديم عدد من الإخبارات في ملفات مختلفة اضافة الى استدعاءات قضائية لعدة شخصيات.