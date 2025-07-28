بالفيديو: وداع شعبي استثنائي لزياد الرحباني في الحمرا.. المئات القوا النظرة الاخيرة عليه

جثمان زياد الرحباني لحظة خروجه من مستشفى الخوري إلى بلدة بكفيا pic.twitter.com/Vy4vPtigMZ
— lebanon 24 (@Lebanon24) July 28, 2025
جثمان زياد الرحباني لحظة خروجه من مستشفى الخوري إلى بلدة بكفيا pic.twitter.com/Vy4vPtigMZ
تصفيق حارّ لزياد الرحباني pic.twitter.com/XeOIf2rnwp
— Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025
تصفيق حارّ لزياد الرحباني pic.twitter.com/XeOIf2rnwp
انطلاق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني... ووداع مؤثّر في شارع الحمراء وسط تصفيق المحبّين والزغاريد ونثر الزهور pic.twitter.com/R3y782Enep
— Annahar النهار (@Annahar) July 28, 2025
انطلاق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني... ووداع مؤثّر في شارع الحمراء وسط تصفيق المحبّين والزغاريد ونثر الزهور pic.twitter.com/R3y782Enep