بالفيديو: وداع شعبي استثنائي لزياد الرحباني في الحمرا.. المئات القوا النظرة الاخيرة عليه

على وقع التصفيق والهتافات وموسيقاه خرج جثمان الفنان الراحل من في في رحلته الاخيرة الى منطقة المحيدثة في .

المئات من محبي زياد احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مدخل طوارئ المستشفى في الحمرا لالقاء النظرة الاخيرة على جثمانه لدى خروجه من المستشفى، حيث شق موكب الجثمان طريقه بصعوبة بين محبّيه المحتشدين في شوارع الحمرا لوداعه.

الموكب جال في شوارع الحمرا يرافقه محبوه في تشييع ارادوه شعبياً له في المنطقة الاحب على قلبه، حيث نثروا الورود والارز على سيارات الموكب.

جثمان زياد لحظة خروجه من إلى بلدة بكفيا pic.twitter.com/Vy4vPtigMZ — 24 (@Lebanon24) July 28, 2025 Advertisement