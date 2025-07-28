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لبنان

بالفيديو: وداع شعبي استثنائي لزياد الرحباني في الحمرا.. المئات القوا النظرة الاخيرة عليه

Lebanon 24
28-07-2025 | 02:21
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على وقع التصفيق والهتافات وموسيقاه خرج جثمان الفنان الراحل زياد الرحباني صباح اليوم من مستشفى خوري في الحمرا في رحلته الاخيرة الى منطقة المحيدثة في بكفيا.
المئات من محبي زياد احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مدخل طوارئ المستشفى في الحمرا لالقاء النظرة الاخيرة على جثمانه لدى خروجه من المستشفى، حيث شق موكب الجثمان طريقه بصعوبة بين محبّيه المحتشدين في شوارع الحمرا لوداعه.
الموكب جال في شوارع الحمرا يرافقه محبوه في تشييع ارادوه شعبياً له في المنطقة الاحب على قلبه، حيث نثروا الورود والارز على سيارات الموكب.
 
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