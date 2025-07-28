العين على البقاع.. إن صحت التهديدات

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فيما تستمر آلة الحرب في الدوران بوتيرة متفاوتة في المنطقة، يبقى التهديد والتهويل في ذروتهما في ، لا كجزء من استعراض قوة إعلامي فقط، بل كترجمة عملية لتبدّل في قواعد الاشتباك وحسابات الردع.صحيح أن وتيرة التهويل بالهجوم من الجانب السوري شهدت تراجعًا في الأيام الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة تهدئة دائمة أو تراجعًا في النوايا، بل يُقرأ في سياق خاص يرتبط بالحسابات الداخلية، سواء من حيث الأولويات الأمنية أو الضغوط السياسية والاقتصادية. لكن في المقابل، فإن التصعيد الإســرائيلي لا يزال واقعًا ملموسًا، سواء من حيث الجوية أو التحرّشات البرية، وهو ما يفرض قراءة جديدة لمسار الأحداث في المنطقة.اللافت في التقديرات الأمنية، كما تنقلها مصادر مطّلعة على الميدان، أن التركيز لم يعد مقتصرًا على الجنوب اللبناني وحده، كما كان في المرحلة الماضية، بل بدأ يتجه بثقل أكبر نحو منطقة . والسبب في ذلك لا يرتبط فقط بجغرافيا البقاع المفتوحة، بل لأنه بات نقطة تماس محتملة في حال قررت إســرائيل توسيع نطاق عملياتها.فالوصول الإســرائيلي الميداني، ولو بشكل محدود، إلى منطقة قطنا السورية، لا يمكن قراءته فقط كحدث عابر في الخارطة السورية، بل كمؤشر استراتيجي على تبدّل التموضع ، خصوصًا أن قطنا تُعتبر حلقة وصل بين ريف والبقاع اللبناني.هذا التطوّر يعني شيئًا واحدًا: يجب مراقبة البقاع أكثر من مراقبة الجنوب، لا لأن الجنوب خرج من دائرة التهديد، بل لأن الأولويات العسكرية قد تكون بصدد إعادة التموضع.في البقاع، شبكات طرق تسهّل الحركة، وبلدات متداخلة في الجغرافيا، وغطاء جغرافي يُعقّد الدفاع ويُغري بالمباغتة اضافة الى تواجد المنشآت الاستراتيجية لحزب الله كما تعتقد اسرائيل. كما أن أي تحرّك من تلك الجهة يُحدث مفاجأة غير محسوبة، ويعني أيضًا اقترابًا مقلقًا من قلب النابض ومن الخاصرة الرخوة في آن.كل ذلك لا يعني أن التصعيد قادم حتمًا، ولا أن المعركة باتت مسألة وقت، لكنه يعني ببساطة أن الزمن لا يُقاس فقط بعدد الصواريخ التي تُطلق، بل أيضًا بعدد الكيلومترات التي تقترب فيها الجبهات من بعضها البعض. والمقلق أن هذه الكيلومترات باتت قليلة جدًا.