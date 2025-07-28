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لبنان

تزامناً مع تشييع زياد الرحباني... تدابير سير في المحيدثة

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:30
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أعلنت رئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة نيكول الجميّل، الإجراءات المتعلقة بتدابير السير الخاصة بتشييع الفنان الراحل زياد الرحباني، اليوم الإثنين.
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وذكرت الجميّل في بيان أن التدابير المتخذة بدأت اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً ولحين انتهاء المراسم وهي على النحو التالي:
 
1- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.
 
2- تُحدد طريق الوصول إلى كنيسة رقاد السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة على الطريق العام باتجاه واحد.
 
3- تحدّد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة - عين المشرح - كنيسة مار عبدا.
 
يُرجى التقيد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير.
 
 
 
 
 
 
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