تزامناً مع تشييع زياد الرحباني... تدابير سير في المحيدثة

أعلنت رئيسة بلدية - المحيدثة نيكول الجميّل، الإجراءات المتعلقة بتدابير السير الخاصة بتشييع الفنان الراحل ، اليوم الإثنين.

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وذكرت الجميّل في بيان أن التدابير المتخذة بدأت اعتباراً من الساعة الـ10 صباحاً ولحين انتهاء المراسم وهي على النحو التالي:

1- تحويل السير من جسر المحيدثة ومن ساحة الفنانين باتجاه الطريق الوسطى، ويستثنى من هذا التدبير سكان المحلة والشخصيات المشاركة في التشييع.

2- تُحدد طريق الوصول إلى السيدة للمشاركين في المأتم من مفرق الكنيسة العام باتجاه واحد.

3- تحدّد طريق المغادرة باتجاه واحد من أمام مدرسة المحيدثة - عين المشرح - كنيسة مار عبدا.

يُرجى التقيد بالإشارات الموضوعة وبإرشادات العناصر المولجة بتنظيم السير.