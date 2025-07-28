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لبنان

هذه حقيقة ما حصل في الزهراني

Lebanon 24
28-07-2025 | 03:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه لا صحّة لما يتداول عن غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الزهراني ــ قضاء صيدا
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وأشارت إلى أن حريقا اندلع في المكان. 
 
 
 
 
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