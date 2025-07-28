متى ستنحسر موجة الحرّ وكيف ستكون درجات الحرارة في مطلع الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وطفيف في المناطق الساحلية والداخلية ، تنشط الرياح أحيانا ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على والحوض الشرقي للمتوسط حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، حتى يوم غد الثلاثاء حيث تبدأ بالانحسار عن الجبال، وتتحول الأجواء الى معتدلة عموما اعتبارا من الخميس .-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا.الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وطفيف في المناطق الساحلية والداخلية ، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا.الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها في المناطق الجبلية والساحلية، تنشط الرياح أحيانا وتخف نسبة الرطوبة على الساحل حيث يخف الشعور بالحر.الخميس:غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل، وتكون دون معدلاتها فوق الجبال وعلى الساحل مع نسبة رطوبة متوسطة ما يخلق اجواء معتدلة . (الوكالة الوطنية)